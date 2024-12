Iodonna.it - L'uomo era accusato di avere drogato la moglie Gisèle Pelicot per un quasi un decennio per farla violentare da decine di uomini sconosciuti

Il verdetto del tribunale di Avignone è arrivato e ha dichiarato colpevole di stupro aggravato, condannandolo alla pena di 20 anni di carcere, Dominique. Marito settantaduenne di, attraverso Internet ha reclutatodidisposti auna donna incosciente, “volontari” pronti a partecipare a crimini che lui organizzava e gestiva.è stato anche riconosciuto colpevole diregistrato immagini della figlia Caroline e delle due nipoti, nude o in biancheria intima, mentre erano addormentate. Applausi per, chiesti 20 anni al marito per gli stupri X La sentenza per gli stupri subiti da: 20 anni di carcere per DominiqueLa sentenza è solo l’ultimo atto di una vicenda, il caso degli “stupri di Mazan”, come è stato definito, che ha scosso la Francia e il mondo intero.