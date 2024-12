Ilrestodelcarlino.it - Luca Battistini verso l'Ancona: trattativa in dirittura d'arrivo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il centravanti, attualmente al Desenzano, potrebbe essere pronto a vestire la maglia dell’. Entro oggi o domani dovrebbero essere definiti con l’entourage del giocatore e con la società gardesana tutti i dettagli che riguardano il suo probabilead. Forse già entro il fine settimana, magari per firmare lunedì o al massimo martedì prossimo. D’altra parte era questa la promessa fatta dallo staff e dalla società a Massimo Gadda, cioè quella di portare in biancorosso il centravanti entro Natale. Lasarebbe, appunto, ai dettagli. La squadra del Bresciano si priverebbe più volentieri dell’ex Milan e Parma Paloschi, che però a 34 anni ha molto poco mercato. Così starebbe ragionando sul come sostituire, che peraltro non ha disputato molte partite da titolare, cinque nell’undici iniziale sulle 15 giocate finora, con quattro gol all’attivo.