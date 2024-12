Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 19 dicembre 2024

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per i valori dellotra Btp e Bund tedeschi, sul fronte dei Titoli di Stato. Ieri, mercoledì 18, i listini del Vecchio continente hanno chiuso cauti. Milano, nell’ultimo indice Ftse Mib, ha terminato sui massimi di giornata a +0,25% a 34.400 punti.Lediin tempo reale8.02 – Prezzo del petrolio in calo all’avvio a 70,1 dollariPrezzo del petrolio in calo all’avvio della giornata, dopo la decisione della Fed di tagliare i tassi e le dichiarazioni di cautela sulle prossime mosse da parte del presidente Powell che hanno provocato il calo di Wall Street. Il greggio Wti del Texas cede lo 0,55% a 70,19 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord perde lo 0,26% a 73,2 dollari.1.23 –di Tokyo, apertura in netto calo (-1,42%)Ladi Tokyo inizia le contrattazioni in calo, in scia alla pesante correzione degli indici azionari statunitensi, dopo le indicazioni della Fed, con gli investitori che attendono le nuove mosse del comitato della Bank of Japan (BoJ), la cui riunione terminerà in tarda mattinata.