Latina, la Polizia passa al setaccio Villaggio Trieste, Nicolosi e piazza Santa Maria Goretti

, 19 dicembre 2024 – Operazione antidegrado messa in atto dalla Questura dinel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 dicembre 2024: effettuato un nuovo servizio straordinario per il contrasto alle situazioni di degrado in questo capoluogo volto a soddisfare una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini.I poliziotti della Questura, unitamente ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine delladi Stato, hanno effettuato numerosi controlli concentrati presso il, il quartieree l’area di.Le attività hanno consentito di identificare 184 persone, delle quali 18 straniere – nei confronti delle quali sono stati effettuati i dovuti accertamenti circa la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale – sono stati inoltre controllati 103 veicoli, con l’irrogazione di 1 contestazione al Codice della Strada.