La grande tradizione del presepe napoletano a Las Vegas e a Parigi con lo scultore Ulderico Pinfildi

Ilprotagonista a Lase agrazie a, maestro dell’arte presepiale partenopea, autore – tra l’atro – delcaravaggesco del Pio Monte della Misericordia, a Napoli, e di quello dei Gesuiti alla Chiesa del Gesù a Roma. Ne dà notizia l’Ansa in una nota nella quale racconta che lonapoetano, oltre ad aver “ampliato in queste settimane la già ricca scena della Natività del Bristol di, elegante palace Hotel vicino l’Eliseo, su richiesta della proprietaria, Elvira Oekter.ha realizzato in un casa privata della città del Nevada, su commissione di un collezionista d’arte americano”. Nel caso di quest’ultimo lavoro si tratta, sottolnea l’Ansa, di un’opera “stupefacente”: “duecentocinquanta figure e cinquanta animali, più cinquanta angeli in trionfo su un abete di 7 metri al centro della scena”.