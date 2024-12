Superguidatv.it - Jovanotti, tra alti e bassi: “Esco da un anno difficile, di recupero fisico”

Tra gli intervistati a Belve,é protagonista di un’ospitata televisiva all’insegna di emozionanti rivelazioni: dal lutto familiare, allo storico flirt con Valeria Marini, passando per un grave incidente.si racconta, senza filtriIncalzato sui quesiti di Francesca Fagnani, Lorenzosi lascia andare a delle verità inedite, nell’intervento che segna il suo ritorno nel piccolo schermo. A partire dalla sofferenza provata dalla madre, rispetto al dolore condiviso in famiglia, per la morte del fratello. «Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere» racconta il cantautore pop, esordendo nell’intervista. «Lei era molto orgogliosa di questo figlio che aveva successo. Notavo in lei delle tristezze che mi hformato molto».Al di là del successo e gli annessi bei momenti vissuti in famiglia, come da lui ammesso nella puntata del 17 dicembre 2024 in onda sulle reti Rai, Lorenzo ha dovuto fare fronte al dolore familiare e in particolare alla sofferenza psicofisica della madre, dovuti alla perdita del fratello scomparso.