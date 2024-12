Metropolitanmagazine.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio ci ha stregato: un regalo di Natale perfetto, ecco perché!

Chi l’avrebbe detto che questo “”, annunciato anni fa non senza generare il classico, sacro timore dei “flop su licenza” sarebbe stato uno fra i migliori titoli del 2024? Di sicuro Microsoft e il team di Xbox sì, visto quanto hanno creduto nel progetto fin dagli albori, fidandosi dell’esperienza e della grande professionalità di Machine Games: un gruppo di developer “con due cerchi così”. Ebbene,segna un ritorno trionfale per uno dei personaggi più amati della cultura pop, che mentre al cinema non è andato benissimo (complice gli inverni un po’ numerosi del comunque incredibile Harrison Ford) come videogioco evoca addirittura i fasti della prima trilogia originale. Insomma, l’archeologo più celebre del grande schermo, grazie alla collaborazione tra MachineGames e Bethesda, prende vita con un’insperabile autenticità, in un titolo che cerca di catturare tutto il fascino e l’adrenalina delle sue avventure classiche.