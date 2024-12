Lettera43.it - Il Mef e Retelit presentano un’offerta vincolante a Tim per acquisire Sparkle

Il Ministero dell’economia e delle finanze insieme e(controllata di Asterion) hanno presentato l’offertaa Tim perl’intero capitale di. L’offerta è pari a 700 milioni di euro totali ed è valida fino al 27 gennaio 2025. Lo si legge in una nota. Il titolo Tim ha registrato un rally in Borsa nei giorni scorsi grazie all’attesa per la vendita della società di cavi sottomarinie ai ricavi attesi. Il Mef ehanno richiesto una proroga di due giorni rispetto alla scadenza prevista del 16 per presentare l’offerta. Una volta ricevuta l’offerta definitiva, Telecom avvierà il processo di valutazione per completare la cessione. Articolo completo: Il Mef ea Tim perdal blog Lettera43