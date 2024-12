Ilfattoquotidiano.it - I poligrafici de Il Tirreno restano a Livorno (per ora): sventato il blitz per trasferirli a Sassari. “Era un licenziamento mascherato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I 35de Il– 33 die due di Roma – non saranno più obbligati a trasferirsi aper mantenere il loro posto di lavoro. Seppur di strada ne debba ancora essere fatta molta per salvaguardare l’occupazione di questi lavoratori, la prima vittoria è stata raggiunta. A novembre era stata la loro azienda, il gruppo editoriale Sae, a comunicargli che la riorganizzazione della società prevedeva il trasferimento del loro ramo in Sardegna. Per non incorrere nel, avrebbero dovuto prendere servizio presso la nuova compagnia il primo gennaio 2025. Una notizia terribile per persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni, radicate sul territorio, con una famiglia, dei figli e dei mutui da pagare. “Bloccando i loro trasferimenti siamo riusciti almeno a evitare quello che sarebbe stato un dramma sociale”, commenta a ilfattoquotidiano.