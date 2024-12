Game-experience.it - Helldivers 2, la seconda parte dell’evento crossover con Killzone sarà gratuita

Dopo l’entusiasmo iniziale per l’annuncio deltra2 e, la community ha presto manifestato del disappunto a causa dei prezzi elevati dei contenuti aggiuntivi. E proprio a causa del fermo disappunto di una nutrita fetta di fan, Arrowhead Game Studios ha annunciato in queste ore che ladi contenuti.Ricordiamo infatti che subito dopo l’annuncio ufficiale, il team di sviluppo ha ricevuto non poche critiche riguardanti in particolare i costi per ottenere nuove armature, mantelli ed armi, con gli utenti costretti a spendere quasi 20 euro per sbloccare tutti i contenuti.Di fronte a queste lamentele, Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead Game Studios, ha deciso di fare un passo indietro, promettendo che lametà di contenuti, che includeva gli oggetti più contestati,resa completamenteper tutti i giocatori.