361magazine.com - Grande Fratello, Dayane Mello si ricredere su una gieffina

Leggi su 361magazine.com

è una bellissima donna dal carattere forte e lo ha dimostrato dentro la casa del GF Vip 5. A distanza di anni si è ricreduta su una sua ex inquilina– Anche fuori dalla casa delcrescono le simpatie per i concorrenti. Non si tratta però di una new entry bensì di Stefania Orlando, personaggio vip molto amato dal pubblico che lunedì scorso ha fatto il suo rientro in casa.Stefania si è subito ben inserita con i coinquilini e la sua presenza di nuovo nella casa sta facendo molto parlare in modo positivo anche fuori. Non solo il web ma anche gli ex inquilini: Zorzi, Oppini, Gregoraci, Rosalinda e Andrea Zenga hanato positivamente il suo ingresso. Adesso a loro si unisce anche il commento diche nella casa delVip 5 aveva instaurato con Stefania un rapporto d’amore e odio.