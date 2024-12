Anteprima24.it - FOTO/ San Pio, Morgante: “Bilancio positivo, il nuovo Pronto Soccorso pronto a giugno 2025”

Tempo di lettura: 2 minutiConferenza stampa di fine anno e tradizionale scambio di auguri questa mattina nella sala Santa Maria delle Grazie dell’ospedale ‘San Pio’ dove la direttrice generale dell’azienda, Maria, ha fatto undi quanto posto in essere dal suo insediamento avvenuto nell’agosto 2022. I numeri descrivono una struttura che ha saputo sfruttare al meglio tutti i finanziamenti ricevuti per rimettersi in carreggiata attraverso l’adeguamento delle strutture e tante nuove immissioni nell’organico sanitario e amministrativo oltre ad aver provveduto all’acquisto di macchinari all’avanguardia. La direttrice generale, poi, ha sottolineato l’aumento dei posti letto e il potenziamento delle assunzioni in tutti gli ambiti. Inoltre sono stati riaperti e ristrutturati o lo saranno a breve reparti come neurochirurgia, neurologia, chirurgia d’urgenza, ortopedia, neurorianimazione, il centro di Procreazione medicalmente assistista e la Utic con Emodinamica Interventistica.