Fonseca e il Milan | tra giovani talenti e sfide di campionato

Ritorno al futuro. Parte seconda. Un po’ facendo di necessità virtù, un po’ forzando la mano, E, un bel po’, rischiando di tasca propria: perché, di fatto, è all’ennesimo bivio. Il portoghese lo affronterà di petto, come ha sempre fatto: dal 4-2-4 d’assalto e da derby riportato sulla sponda rossonera del Naviglio dopo sei ko, al 5-3-2 anti Vinicius che ha riportato il Diavolo a vincere al Bernabeu dopo 15 anni. Acuti in una stagione da "montagne russe". Da poker di vittorie in Champions. Da -14 dal primo posto in, -8 dal quarto e ottava posizione che, seppur con una partita in meno, al momento significherebbe fuori anche dall’Europa minore. Ritorno al futuro quindi. Parte seconda. La prima dopo quella che aveva l’aria di una sparata, nella pancia di San Siro, in coda alla sfida con la Stella Rossa: "Se ho bisogno di portare i ragazzi diFuturo o della Primavera non c’è nessun problema.