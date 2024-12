Fiumicino semplificazione digitale | nasce il portale multe online

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 dicembre 2024 – Si è tenuta oggi, presso la sede comunale, una conferenza stampa durante la quale il sindaco Mario Baccini, l’amministratore delegato dellaTributi, Andrea Mazzillo e il vice comandante della Polizia Locale, Tiziana Bruschi, hanno annunciato un importante passo sulla strada della trasparenza, dell’innovazione e della.Un nuovo servizio, raggiungibile dal sito dellaTributi e, a breve, su quello del Comune di, a questo link https://.comune-.it/web/polizia-locale/, per facilitare i cittadini nella gestione delle contravvenzioni e per non lasciar scadere il tempo previsto per effettuare il pagamento.Come pagare leNiente più attese al telefono o code agli sportelli. Con pochi click, da casa, attraverso un pc o uno smartphone, è possibile procedere alla visualizzazione e al pagamento delle sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Locale del Comune diper violazioni al Codice della Strada: il tutto direttamente, in modo semplice, veloce e sicuro.