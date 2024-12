Dilei.it - Elodie a Sarà Sanremo, look da 40mila euro: effetto nude e spacco profondo

Seppur il conto alla rovescia verso l’attesissimo Festival di2025 sia appena iniziato, già non si parla d’altro: è trascorsa solo qualche settimana dall’annuncio dei nomi degli artisti in gara ed ecco i riflettori puntati su di loro in occasione di, nel corso della serata dedicata alla finale diGiovani, condotto da Carlo Conti insieme ad Alessandro Cattelan.Mentre si venivano a scoprire quali tra le nuove proposte partecipanti si sarebbero aggiudicate un posto all’Ariston – Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba – ecco i Big dell’edizione 2025 calcare il palco come da tradizione, rivelando con grande anticipo i titoli delle loro canzoni. Come faremo a pazientare tanto a lungo, specie ora, non si sa. Un furbo diversivo, però, ci è stato gentilmente offerto da: la cantante di Dimenticarsi alle 7 (questo il titolo del brano Sanremese) ha dato una grossa anticipazione di quello cheil proprioin questa edizione, indossando un lungo abito che ha lasciato ogni presente a bocca aperta.