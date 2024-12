Ilfattoquotidiano.it - “Dovevo decidere del futuro di mio figlio, ma ero sola e impreparata”: l’idea di una madre per aiutare i genitori dei baby calciatori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando un giovane talento viene gettato in pasto al calcio professionistico, i dubbi sono sempre gli stessi: “Riuscirà a reggere la pressione?”. E poi: “Sarà davvero la sua strada?”. Ma bisogna anche mettersi nei panni deidi quel ragazzo che sta esaudendo il sogno di una vita: “Come genitore, a volte ti senti come se non l’avessi visto arrivare, o come se tu avessi fallito, o come se non sapessi cosa fare in certe situazioni”. A dirlo al Daily Mail è Marcia,del 18enne e promettente Myles Lewis-Skelly, calciatore dell’Arsenal: entrato a far parte dell’accademia dei Gunners all’età di 9 anni, ha già esordito sia in Premier League (da titolare) che in Champions League. Per Marcia, però, il progresso professionale delnon è l’unico obiettivo. Sulla base di alcune sue esperienze, ladel centrocampista inglese ha lanciato sui social – durante la scorsa estate – l’organizzazione N°1Fan.