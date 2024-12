Ilrestodelcarlino.it - Discariche Marche: Aguzzi contro proposta riduzione distanza a 500 metri

"Il re è nudo", attacca subito l’assessore regionale Stefano, l’uomo che ha in mano il nodo delle. "Con questo emendamento che punta a portare il limite dalle abitazioni a 500, alla luce del fatto che è stato presentato ricorso al Tar da parte di Aurora, si è davanti a un salva Riceci". Quindi? "Noi come Regione il Piano dei rifiuti l’abbiamo già fatto e prevede 1500di, quindi lapresentata dall’Ata con in testa il sindaco di Pesaro Biancani e tutti gli altri dietro di portare al limite a 500, con me non passa e non credo passerà nemmeno in consiglio. E aggiungo chi è causa del suo mal pianga se stesso". Intende? "Che il problema di questa storia èMultiservizi. Sono anni che diciamo che levanno in esaurimento se vi si portano i rifiuti anche da fuori regione.