De Maggio annuncia | De Vrij a giugno Il 3 gennaio arriva il nuovo difensore

De: “De. Il 3il”">Il giornalista svela i piani del Napoli: “Dorgu e un super bomber per l’estate. Kiwior prima scelta per”Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De, ha svelato le strategie di mercato del Napoli nel corso della sua trasmissione radiofonica.“Nelle idee del Napoli c’è De, ma solo per la prossima stagione”, ha rivelato il giornalista, aggiungendo: “La società azzurra, quando si pone degli obiettivi di calciomercato, raramente sbaglia”.Deha poi anticipato i piani per: “Il Napoli vuole chiudere diversi affari. APatrick Dorgu, Bonny e un super bomber”. Per, invece, tempi stretti ma idee chiare: “Il Napoli prenderà uncentrale subito, il trearriverà a Castel Volturno.