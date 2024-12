Ilrestodelcarlino.it - Cristian Cauz: dal ritorno in campo con il Modena al possibile arrivo di Simone Verdi

Le cose cambiano velocemente. Anche nel calcio. E così, dopo un periodo quasi da ‘desaparecido’, con l’avvento di Paolo Mandelli in panchina e con il ricorso alla difesa a tre, è tornato in un lampo tra i protagonisti. Il centrale difensivo di Pordenone ieri ha raccontato il suo buon momento, partendo naturalmente dal derby di sabato scorso con la Reggiana, vinto da ex: "Giocare rende sempre felice un calciatore. Sono stato un po’ fuori, ma sono cose che fanno parte del calcio e con cui si deve convivere. Non è bello ovviamente dover guardare da fuori senza poter dare una mano alla squadra, ma sono stato sempre sul pezzo e alla fine finalmente è arrivato il mio momento. Come ho vissuto la vittoria nel derby? Io vesto al maglia dele l’importante è portare a casa una vittoria, so che per tutti era una partita molto sentita perchè era da tanto tempo che ilnon vinceva a casa loro e questo successo ha avuto ancora più valore".