Come finisce The New Toy | finale spiegazione del film Le nouveau jouet

The New Toy, trama edelThe New Toy è un2022 diretto da James Huth. Ispirato al“Professione. giocattolo” (1976) di Francis Veber, già oggetto del remake del 1982 di Richard Donner con il titolo italiano “Giocattolo a ore” (The Toy). La trama segue Sami Chérif (interpretato da Jamel Debbouze), un uomo semplice che vive ai margini della società parigina. Per sostenere la sua compagna incinta, accetta un lavoroguardiano notturno in un grande magazzino di proprietà di Philippe Étienne (interpretato da Daniel Auteuil), un ricco magnate dedito al lavoro.The New Toy. A seguire, la trama, ile ladel.The New Toy trama completaSamy e Jihane sono sposati e lei aspetta il loro primo figlio. Dato l’arrivo del bambino, Samy si mette a cercare un lavoro che possa permettergli di sostenere le spese familiari imminenti.