Iodonna.it - Coccole beauty per capelli: a Natale regala le box personalizzate Alter Ego Italy

Leggi su Iodonna.it

è, letteralmente, dietro l’angolo e se hai ancora dei regali da mettere a segno potresti essere entrata nel panico. Abbiamo una proposta per te: e se quest’annossi una delle box componibili a firmaEgo? Immagina delle scatole-regalo dalla raffinata fantasia vegetale, contenenti una selezione di prodotti perdi massima qualità, con la promessa di rituali hair care a effetto salone. Il tutto in chiave personalizzata, per rendere il regalo ancora più speciale e su misura.da sogno con le boxEgoguarda le foto Ogni box include in omaggio un foulard très chic di Progetto Quid, realizzato con materiali riciclati provenienti da eccedenze di prestigiose aziende di moda.