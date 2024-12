Dilei.it - Carlo, Eugenia e Beatrice di York saltano il Natale con il Re. Ma il motivo non è scontato

Leggi su Dilei.it

Resi troverà a festeggiare ilsolo con sua moglie Camilla e il figlio di lei Thomas Parker Bowles. Infatti, anche le sue nipotieddinon saranno a Sandringham il 25 dicembre. Ma, stando a quanto trapelato, non dipende dall’ennesimo scandalo che ha travolto loro padre, il Principe Andrea.Resempre più solo aMentre Camilla ha festeggiato anticipatamente e in separata sede ilcon sua figlia e i nipoti, Rerischia di essere completamente abbandonato dalla sua famiglia per le Feste.Se ormai l’assenza di Harry e Meghan Markle è scontata da mesi, William e Kate Middleton restano ancora in forse per il pranzo di. Andrea e Sarah Ferguson non saranno presenti dopo l’ennesima situazione imbarazzante in cui si è cacciato il Principe, senza contare le tensioni tra lui e il Re per il Royal Lodge.