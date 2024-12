Camera di commercio Usa in Italia, Alessia Allegretti e Andrea Di Segni co-presidenti del Comitato Governance

Leggi su Ildenaro.it

AmCham Italy, ladiamericana in, nota anche per il suo impegno volto a promuovere l’attrazione di investimenti statunitensi nel nostro paese, annuncia di aver costituito undedicato allad’impresa: il. Sarà presieduto daDi. L’American Chamber of Commerce in Italy, che dal 1915 promuove il dialogo e le relazioni commerciali tra il nostro Paese e gli Stati Uniti, affida così “a due affermati professionisti il coordinamento dei lavori di un importante organismo di advocacy in cui aziendene e americane si confrontano per promuovere il miglioramento del contesto economico e istituzionale a livello bilaterale”.Sotto la presidenza die Diildedicherà particolare attenzione a quattro aree di crescente rilevanza strategica: Cybersecurity, per approfondire le sfide poste dalla protezione dei dati e dalla gestione dei rischi digitali in un contesto aziendale sempre più interconnesso; Diversity, Equity & Inclusion, con l’obbiettivo di integrare principi di inclusione e diversità nei modelli organizzativi; Supply Chain, con l’analisi di possibili soluzioni dicapaci di rafforzare la sostenibilità e la trasparenza lungo le filiere di fornitura; Artificial Intelligence, per analizzare le opportunità offerte dall’adozione responsabile di tecnologie avanzate nei processi decisionali aziendali.