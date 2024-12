Ilgiorno.it - “Brera è diventata Grande. E Milano non è più solo lusso e finanza”

, 19 dicembre 2024 –, intanto. “Vive ancora un momento straordinario. È vivace, moderna, attrattiva. Se resiste è già un successo. Poi, certo: deve affrontare i suoi problemi”. Elenco sintetico: “Caro-vita, gentrificazione, periferie disagiate, sicurezza. Ma soprattutto i prezzi: il costo della vita allontana”., invece, èed è tornata al centro della scena: Palazzo Citterio ha svelato i suoi capolavori – Boccioni, Pellizza, Morandi, Picasso – dopo 52 anni di annunci e passi falsi. “In un anno sono riuscito, con tenacia e per condizioni favorevoli, ad aprire questo museo bellissimo. Il passato? Non lo guardo. Si è perso tempo? Forse, non lo so. Ciò che importa è che ora diventi un punto di riferimento”. Un anno di lavoro esatto. Angelo Crespi, classe 1968, natali a Busto Arsizio, laboriosa provincia varesina, studi in Legge alla Cattolica, già fondatore e direttore del Maga di Gallarate e manager nei board di Adi Design Museum, Palazzo Te, Triennale e Piccolo Teatro, è stato nominato il 16 dicembre 2023 direttore del polo museale che comprende la(Pinacoteca, Palazzo Citterio, Braidense, Orto botanico, Osservatorio, un affollato condominio di istituzioni nobili nel convento che fu degli Umiliati) e il Cenacolo Vinciano.