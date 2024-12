Zonawrestling.net - WWE: La faccia di The Rock su un camion WWE, preparativi per la Premiere di Raw su Netflix?

Leggi su Zonawrestling.net

Ladi WWE Raw susi preannuncia un evento imperdibile per i fan, e un segmento in particolare andato in onda nell’episodio di Raw di lunedì sta alimentando ipotesi.Adam Pearce ha annunciato un match epico tra CM Punk e Seth Rollins per lo show del 6 gennaio all’Intuit Dome di Los Angeles, ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione è stato un dettaglio sullo sfondo: undella produzione WWE con il volto di The.Il riferimento sottile non è passato inosservato. Un fan ha twittato: “Avete visto la foto di Thesuldietro di lui? È TEMPO DI THE FINAL BOSS ”, accompagnando il messaggio con uno screenshot del momento. Il post è diventato rapidamente virale, alimentando le voci su un’apparizione di Thenelladi WWE su