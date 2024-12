Thesocialpost.it - Va in coma e si ritrova… iscritto al Pd! L’assurda storia di Giovanni fa discutere

Tesserato al Pd senza saperlo: un episodio che colpisce i democratici di Avellino e non è certo il primo. Nel novembre del 2021, il Partito Democratico, allora sotto la leadership di Enrico Letta, aveva deciso di fermare oltre 2.500 domande di iscrizione a seguito di «numerose irregolarità nel tesseramento della Federazione di Avellino sulla piattaforma online del partito». Questa volta, però, la situazione è ancora più drammatica, poiché l’uomosenza il suo consenso èMista, che ha trascorso un lungo periodo in ospedale. A fare denuncia è stata la moglie, Cristina Gabriella Monteanu, che vive a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino.Leggi anche: Milano, investe mamma e figlia e si dà alla fuga: il pirata della strada è un dirigente comunale«Mio marito – spiega – non ha potuto firmare la tessera del Pd, poiché durante il periodo di tesseramento era ricoverato in ospedale.