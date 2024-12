Agendaitaliana.it - Usa, primo caso grave di influenza aviaria in un uomo: paura per il genotipo mutato

Leggi su Agendaitaliana.it

Unsenza precedenti negli Stati Uniti: l’H5N1 colpiscemente unin Louisiana. Quali sono i rischi per la salute pubblica? Le autorità sanitarie statunitensi hanno confermato ildiH5N1 in un. Il paziente, ricoverato in ospedale in Louisiana, è stato esposto a uccelli malati e morti presenti in allevamenti domestici. Si tratta di un evento isolato, ma che solleva interrogativi sul rischio potenziale di mutazioni del virus e sulla diffusione della malattia.negli Usa: ilLouisiana che fa tremare Fino ad ora, i 61 casi umani registrati negli Stati Uniti erano stati lievi. Tuttavia, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno dichiarato che il rischio per la popolazione generale rimane basso.