Movieplayer.it - Uonderbois: dietro le quinte della serie con l’autrice Barbara Petronio

I luoghi, il folklore e la magia di Napoli al centro dello show. Ne abbiamo parlato con la sceneggiatrice, che ci ha raccontato com'è nata laDisney+. Ci siamo avvicinati acon curiosità e un pizzico di scetticismo, ma dopo aver iniziato la visione in occasione delle interviste realizzate alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento è stata la prima sensazione ad aumentare, lasciando scivolar via i dubbi. Ci ha in più fatto sorridere la coincidenzadata di distribuzione su Disney+, nella stessa settimana con la nuovadi Star Wars, Skeleton Crew, con cui condivide alcuni punti di contatto, sia nello spunto narrativo che nel tono. Una curiosità che abbiamo voluto approfondire con, coautrice insieme a Gabriele Galli, per farci raccontare i .