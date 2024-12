Ilrestodelcarlino.it - Tangenziale nord: lavori in corso e disagi alla viabilità a Roncocesi e Cavazzoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La cartellonistica che indirizzi il traffico pesante su altri percorsi fuori da? È sufficiente quella che già c’è. Dossi rallentatori? Le norme non consentono di instrli su quelle strade. La richiesta di ingressi scaglionati alle aziende di Cella e Corte Tegge? Non si può domandare troppo alle ditte, molte delle quali in crisi e gravate dcassa integrazione. Assemblea tesissima quella di lunedì sera con i cittadini delle due frazioni da una parte, ed Anas e Comune dall’altra, per fare il punto suidellae i graviderivati dall’abbattimento del cavalca-ferrovia di via Marx. Il focus è stato proprio sulla bretella di collegamento con Pieve Modolena: l’impegno da parte dell’Azienda pubblica - espresso per voce di Anna Maria Nosari, dirigente servizio territoriale Emilia-Romagna - è di terminarla il 15 maggio, anziché a fine giugno; tra le opere ancora da realizzare il viadotto di via Ferraroni.