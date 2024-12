Lettera43.it - Spedali Civili di Brescia, la morte di Tamara e quella lettera sull’operazione al cuore andata male

Laè arrivata una mattina di settembre del 2023. Anonima su foglio A4. Le prime due righe in neretto: «Si comunica che la vostra familiare Bruniniè stata vittima ed è deceduta in seguito a danni medici cardiochirurgici gravissimi». A capo: «Il responsabile e colpevole di tutto questo disastro è un dottore e i suoi collaboratori». Con nome e cognome del medico, che ha avuto anche esperienze all’estero. I destinatari erano Massimo e Graziella Brunini, ma la, scritta da un signor nessuno che conosceva o millantava di conoscere molte, troppe, cose su quell’operazione aaperto – inclusi i punti di sutura sbagliati -, è stata spedita all’indirizzo della figlia morta due settimane prima, il 30 agosto 2023, a oltre 500 chilometri da casa (la famiglia Brunini vive in Umbria a San Martino in Trignano, frazione di Perugia), in un letto deglidi