Ilfattoquotidiano.it - Ritirato lo studio scientifico che riteneva l’idrossiclorochina utile per il trattamento del Covid-19

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel 2020, in piena pandemia, quelloaveva suscitato molto entusiasmo. Oggi, però, dopo 4 anni è stato. Si tratta dall’articolo pubblicato sull’International Journal of Antimicrobial Agents nel quale, un farmaco antimalarico, veniva ritenuto efficace per ildel-19. In questi anni molti scienziati hanno sostenuto che quella ricerca conteneva gravi difetti scientifici e potrebbe aver violato le norme etiche.L’avviso di ritrattazione parla di preoccupazioni etiche e problemi metodologici, come riporta anche Science in una news pubblicata online. Il lavoro era stato guidato da Philippe Gautret dell’Hospital Institute of Marseille Mediterranean Infection (Ihu), e sosteneva che ilcon idrossiclorochina riduceva i livelli di virus nei campioni di pazientie che il farmaco era ancora più efficace se usato insieme all’antibiotico azitromicina.