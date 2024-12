Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno del Capricorno | 18 dicembre 2024

Leggi su Tpi.it

di(18): leper ildel– Siete deldele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 18, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:La giornata si presenta riflessiva e carica di potenzialità. Sarà un momento favorevole per rivedere i vostri obiettivi a lungo termine, soprattutto in ambito professionale. Sul lavoro, potrebbero emergere nuove opportunità che richiederanno una valutazione attenta, ma sarete pronti a coglierle grazie alla vostra consueta capacità di pianificare e di lavorare sodo. In amore, potreste sentire il bisogno di stabilità e di conferme.