Quotidiano.net - Nuova Lancia Gamma: produzione elettrica e ibrida a Melfi dal 2026

Leggi su Quotidiano.net

Lasarà prodotta, in versione, a partire dalnello stabilimento di, sulla piattaforma multi-energy Stla Medium. Il piano di, che prevede tre nuovi modelli, è stato illustrato da Luca Napolitano, responsabile del brande da poco anche delle vendite in tutti i mercati europei. Per laè confermata la versione Hf, sigla che campeggerà prima sulla Ypsilon. "La riunione di Roma dà il via a un clima più sereno, in un contesto difficile per il settore, che ci permetterà di indirizzare le cose nel verso giusto. Il rilancio del brand con due anni di lavoro duro è stato accompagnato con un grande affetto" ha detto Napolitano. LaYpsilon,ta lo scorso febbraio, ha già superato gli 11.000 ordini "grazie al suo design elegante e alla scelta tra motorizzazioni full electric e ibride.