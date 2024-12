Oasport.it - Matteo Berrettini il migliore dell’anno sulla terra rossa? La classifica dell’ATP, battuti Sinner e Djokovic

svetta in testa a unastilata ufficialmente dall’ATP. Il tennista romano primeggia nell’Infosys Win/Loss Index, ovvero la percentuale di vittorie sul mattone tritato: il finalista di Wimbledon occupa la prima posizione con uno squillante 93,8%, grazie a quindici affermazioni e una sola sconfitta nella corsa della stagione ormai andata in archivio.Il finalista di Wimbledon 2021, che quest’anno è rientrato dopo sette mesi a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, si è imposto in ben tre tornei su questa superficie, ovvero gli ATP 250 di Marrakech, Gstaad e Kitzbuehel. L’unica battuta d’arresto era arrivata al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, quando si arrese per 6-3, 6-1 al serbo Miomir Kecmanovic.precede Jannikin questa speciale graduatoria: il numero 1 del mondo ha chiuso il 2024 con l’84,6%, frutto di 11 vittorie e 2 sconfitte.