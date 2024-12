Quilink.it - Maria De Filippi smaschera Michele: choc a Uomini e Donne

Alessandro NunziatiSe la puntata di ieri divi ha tenuti incollati allo schermo con i suoi colpi di scena, quella registrata oggi promette di essere ancora più esplosiva e ricca di sorprese. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche da Lorenzo Pugnaloni,Longobardi avrebbe lasciato il programma in circostanze tutt’altro che tranquille. Si vocifera che il tronista napoletano non abbia abbandonato volontariamente, ma che sia stato addirittura “allontanato” dalla produzione.La registrazione odierna ha vistoentrare in studio con l’intenzione di fare una scelta importante, dichiarando il suo interesse per Amal. Tuttavia,Deha tirato fuori delle prove schiaccianti che hanno ribaltato completamente la situazione, lasciando tutti senza parole.