Agendaitaliana.it - Malattia del Congo, la verità shock: ecco di cosa si tratta, Bassetti contro l’Oms

del, è malaria aggressiva: Matteo, il mistero è stato risolto. Il mistero sulla cosiddetta “del” è stato risolto: non sidi un nuovo virus, ma di una forma particolarmente aggressiva di malaria, che ha già ucciso 143 persone nella provincia di Kwango, nella Repubblica Democratica del. Tuttavia, il caso ha scatenato polemiche, con l’infettivologo Matteoche critica duramente l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).: “Tanto rumore per nulla” In un video pubblicato il 17 dicembre su Facebook, Matteo, direttore del reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha commentato l’annuncio delle autorità sanitarielesi. “E allora? Tanto rumore per nulla”, ha dichiarato l’esperto, riferendosi alla risonanza mediatica che il caso ha avuto a livello internazionale.