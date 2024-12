Oasport.it - LIVE Milano-Tianjin Bohai, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le cinesi sulla strada della semifinale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la seconda giornata del gruppo A delper2024 tra. Scontro diretto che vale latra le lombarde e le padrone di casa. Si gioca nell’Huanglong Sports Center di Hangzhou (Cina), complesso nel quale figura un palazzetto che può ospitare 8mila spettatori.Coach Lavarini cerca conferme dopo il convincente esordio con cui le meneghine si sono sbarazzate per 3-0 delle brasiliane del Gerdau Minas. L’allenatore italiano si affida alle sue stelle, con le medagliate olimpiche Paola Egonu, Miryam Sylla, Anna Danesi ed Alessia Orro su tutte. Nel sestetto tipo dovrebbero figurare nuovamente l’olandese Nika Daalderop e la giovane serba Hena Kurtagic.