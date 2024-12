Lanazione.it - L’Asl 5 affida nuovi incarichi ai medici Giacchè e Simonini

Leggi su Lanazione.it

Due nuove nomine da parte di Asl5 all’interno della pianta organica dirigenziale. La dottoressa Francesca Giacché è stata nominata responsabile della Struttura dipartimentale consultorio (articolazione interna del Dipartimento cure territoriali), mentre la dottoressa Silviadirettore della Struttura complessa di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Psal). Francesca Giacché, laureata in psicologia alla Sapienza di Roma, è specializzata in Psicoterapia sistemica e relazionale all’Istituto modenese di Psicoterapia sistemica e relazionale. Nel 2005 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Dal 2006 al 2010 è stata Dirigente psicologo Asl di Modena (Dipartimento di salute mentale) e in servizio all’Unità operativa di psicologia dell’ospedale di Modena.