Inler su Inter-Udinese | Sanchez è carico Vuole esserci e vincere!

Gokhan, dirigente dell’, ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia tra la squadra friulana e l’, commentando anche l’entusiasmo con cui Alexisarriva al match.LE DICHIARAZIONI – Gokhansi è espresso a margine dell’evento organizzato dall’per celebrare le festività natalizie. Il responsabile dell’area tecnica del club friulano ha posto l’accento sulla voglia con cui Alexissi presenta alla sfida da ex contro l’: «Si sente, intende. È un vincente, come lo sono stato io. Il suo carisma si percepisce, anche se lui parla poco. Domani ci aspetta una bellissima partita, cui seguirà quella contro la Fiorentina. Siamo consapevoli della pressione, ma la viviamo pensando un match alla volta».sue le ambizioni dei friulaniIL COMMENTO –si è così riferito al modo in cui l’arriva al match degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’: «I ragazzi stanno lavorando duramente per superare questo momento difficile.