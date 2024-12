In giro con la bici di notte senza luci | ciclista investito in provincia di Latina È grave

Leggi su Dayitalianews.com

Unincidente stradale si è verificato sulla strada Podgora, nella periferia di, a pochi chilometri dal centro abitato di Borgo Podgora.In circostanze ancora al vaglio della Polizia Locale, un uomo, probabilmente di nazionalità straniera e attualmente in fase di identificazione, è stato violentemente tamponato da un’Opel Astra station wagon mentre percorreva la stradale incletta.Dinamica dell’incidenteSecondo le prime dichiarazioni dell’automobilista coinvolto, ilnon sarebbe stato visto in tempo a causa della scarsa visibilità. Al momento dell’impatto era già buio, lacletta non era dotata di illuminazione adeguata e in quel tratto manca la pubblica illuminazione.L’urto ha sbalzato ilfuori strada, dove è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza del pronto intervento.