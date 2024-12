Anteprima24.it - In arrivo fase di maltempo con venti forti in Campania: la situazione prenatalizia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiVento e neve protagonisti, da domani, di unadiche interesserà tutto il Paese. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, se le prossime ore trascorreranno con nebbie diffuse al Nord, nubi basse su coste tirreniche e Liguria con episodi di pioviggine, il tempo cambierà radicalmente da giovedì, quando le piogge inizieranno a interessare il Nord, diventando via via più diffuse e consistenti dal pomeriggio. In serata sulla Sardegnadi Maestrale oltre i 100 km/h renderanno il mare anche grosso; sul Mar Tirreno si intensificherà il Libeccio con mareggiate sulle coste tirreniche, mentre sull’Adriatico inizieranno a soffiare sia la Bora, sia il Grecale. Venerdì sarà la giornata clou di questadi. Idiventeranno ancora più, provocando mareggiate importanti in Sardegna, sulle coste tirreniche e su quelle adriatiche.