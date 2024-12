Ilgiorno.it - Ha la carta d’identità falsa. Arrestato ventinovenne

OFFANENGO (Cremona) Patente buona,di un altro e finisce in carcere. È la storia di uno straniero di 29 anni fermato dai carabinieri di Romanengo l’altra notte. L’uomo, domiciliato in provincia di Bergamo, è passato dalla rotatoria di Offanengo sulla Serenissima, che immette alla 591 per Romano di Lombardia, alle quattro del mattino. L’ora insolita e la targa straniera hanno indotto i militari di Romanengo a fermare la vettura. A bordo due donne e alla guida lo straniero che ha mostrato patente e documento. Ai militari il documento di riconoscimento è apparso subito sospetto e per questo le tre persone sono state portate in caserma per controlli. Mentre le due ragazze sono risultate a posto, per l’uomo sono sorti problemi. In breve i militari hanno appurato che non aveva 33 anni, come indicato sul documento, ma 29 e aveva precedenti.