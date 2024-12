Culti Milano Group cede il 2511% di Bakel il brand di skincare che si pone come prossimo step la quotazione in borsa

Tpi.it - Culti Milano Group cede il 25,11% di Bakel, il brand di skincare che si pone come prossimo step la quotazione in borsa

SpA, gruppo leader nella produzione e distribuzione del mondo fragranze, ha siglato un accordo con la propria controllata, società diimprontata su ricerca e innovazione, che prevede la cessione del 25,11% del capitale sociale di, per un valore di Euro 1,24 milioni.La cessione si realizza nei confronti di MGB Srl, riconducibile a Raffaella Gregoris, fondatrice del, permettendo di acquisire le condizioni necessarie per essere qualificata PMI innovativa e ammissibile.La cessione, con effetto dalla trasformazione, viene eseguita in due tranche, rispettivamente la prima per una quota pari allo 0,21% del capitale sociale di, con pagamento immediato del corrispettivo. La seconda per una quota pari al 24,90% del capitale sociale di, con pagamento entro il termine ultimo di giugno 2028, al fine di permettere al’eventuale trasferimento a terzi delle azioni per far fronte ai termini di pagamento.