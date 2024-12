Sport.quotidiano.net - Coppa italia. Dea col Cesena: Zaniolo di punta e tante novità

Spazio alle seconde linee questo pomeriggio nell’Atalanta impegnata alle 18,30, contro ilal Gewiss Stadium, per il turno secco degli ottavi di(chi vince trova il Bologna). Gasperini farà un mini turnover per risparmiare alcuni dei titolari che saranno poi impegnati domenica, nel confronto casalingo contro l’Empoli. Giocherà sicuramente De Roon, essendo poi squalificato domenica, e probabilmente cederà la fascia all’altro capitano Toloi in una difesa con Godfrey insieme a uno tra Kossounou e Djimsiti. In porta atteso l’esordio stagionale di Rui Patricio. Sulle corsie esterne ci saranno Zappacosta e a sinistra il 19enne Marco Palestra, alla sua prima assoluta da titolare, nonché al suo sesto debutto in maglia atalantina in una competizione professionistica, il tutto in appena 15 mesi.