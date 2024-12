Ilgiorno.it - Canegrate, distrugge il motorino del debitore a martellate: arrestato 19enne

(Milano), 18 dicembre 2024 - Con un martello in mano e grida deliranti, un giovane straniero è finito in manette dopo aver preso d’assalto l’abitazione di un suo conoscente in via Ticino. Il, nato in Arabia Saudita da genitori senegalesi e residente a Legnano, è statodai carabinieri con l’accusa di minacce aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è consumato nella serata di ieri, quando il giovane si è presentato davanti alla casa del suo, anch’egli originario del Senegal. “Vieni fuori o ti ammazzo”, urlava, mentre con un martello cercava di abbattere la porta d’ingresso. Non soddisfatto, ha sfogato la sua furiando lo scooter parcheggiato nel cortile. L’arrivo tempestivo di una pattuglia dei Carabinieri ha evitato il peggio.