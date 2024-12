Ilnapolista.it - Biraghi per Spinazzola e la Fiorentina vuole anche Folorunsho. Danilo obiettivo numero uno (Corsport)

pere launo ()Manovre di mercato in accelerazione dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno che si è fratturato due vertebre e resterà fermo quaranta giorni. Il Napoli ha assoluto bisogno di rinforzare il pacchetto difensivo.Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Con laè in piedi lo scambio Cristiano-Leonardo, terzino sinistro per terzino sinistro. Ma non solo: la Viola è molto interessataa Michael, un centrocampista che dopo la convocazione di Spalletti all’Europeo ha collezionato briciole in questa stagione – perdendo di conseguenzala Nazionale – e che a Firenze hanno cominciato a seguire con attenzione ancora più estrema dopo l’emergenza creata dal problema accusato da Bove.