Dilei.it - Belve, le pagelle dell’ultima puntata: Jovanotti riprende Mammucari (10), Taylor confusa (6)

Leggi su Dilei.it

Il 17 dicembre 2024 è andata in onda l’ultimadella stagione attuale di. Dopo la sfuriata di Teoe l’iconica intervista a Flavia Vento, Francesca Fagnani ha intervistatoMega.. Voto: 10Francesca Fagnani, abituata a domare diverse, ha introdottoe la sua innata positività ai telespettatoridello show tv, mettendo le mani avanti: “Ma non avremo sbagliato ospite?” e in effetti l’intervista con la giornalista ha mostrato, ancora una volta, la limpidezza del cantante, che ancora una volta è sembrato il ventenne che è diventato famoso tanti anni fa.Già dalla prima risposta alle domande della conduttrice televisiva,ha mostrato il suo modo di essere, non riuscendo a descriversi come una Belva: “Non mi sento una belva, mi sento un animale, spesso.