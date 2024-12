Lettera43.it - Beko conferma i 1.935 esuberi, i sindacati all’attacco: «Situazione drammatica»

Una «». Così ihanato l’audizione diEurope in commissione Attività produttive alla Camera. L’azienda è stata chiamata a presentare il piano di dismissioni per l’Italia, dopo la notizia delle scorse settimane relativa a quasi 2 mila lavoratori in esubero. E su questo fronte non c’è stata alcuna novità. Maurizio David Sberna, responsabile delle relazioni esterne di, hato che il piano avrà «un impatto sul personale per 1.935 unità», un «numero importante». Il rappresentante dell’azienda ha poi aggiunto che c’è «ogni possibile impegno a valutare tutte le operazioni di carattere industriale che possano emergere.: «Il piano rispetta le prescrizioni»L’obiettivo diè far sì che qualunque attività che possa servire a mitigare questo impatto sicuramente andrà fatta».