Banche promosse Ma in Italia arriva la commissione d’inchiesta

Leeuropee escono dalla stagione dei tassi alti coi bilanci rimpolpati, un capitale complessivamente "solido" e una qualità dei prestiti "robusta". Ma la Bce non abbassa la guardia, e anzi alza lievemente i requisiti patrimoniali mettendo in guardia su un 2025 che porta con sé una serie di rischi, dal quadro geopolitico sempre più incerto al commercio globale, fino al real estate commerciale. E intanto inanche unaparlamentare. "Gli eventi geopolitici avversi non sono spesso ben prezzati dai mercati finanziari, con la possibilità di un’improvvisa rivalutazione se i rischi dovessero avverarsi", avverte la presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Claudia Buch, presentando il Processo di revisione e valutazione prudenziale (Srep) con cui ogni anno Francoforte passa al setaccio leeuropee.