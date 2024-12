Lanotiziagiornale.it - Arrestato il presunto attentatore che a Mosca ha assassinato il generale Kirillov. Si tratta di un cittadino uzbeko che ha ammesso di essere stato reclutato dagli 007 di Kiev

Dopo 24 ore dall’attentato ain cui hanno perso la vita ilIgore un suo assistente, il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) hailkiller. Sidi un 29enneche sarebbedai servizi speciali ucraini per assassinare l’alto militare del Cremlino, in cambio della promessa di 100mila dollari e di un trasferimento d’urgenza nell’Unione europea.Secondo quanto si apprende, l’uomo èfermato nel villaggio di Chernoye nel distretto urbano di Balashikha, nella regione di, a circa 20 chilometri dal luogo dell’attacco. Il sospettato èimmediatamente portato in carcere e risulta indagato per attentato terroristico, omicidio, detenzione abusiva di esplosivi o ordigni esplosivi, fabbricazione illegale di esplosivi o ordigni esplosivi.